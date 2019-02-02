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СК АСКА виплатила 1,6 млн гривень
агрофірмі за втрачений...

СК АСКА виплатила 1,6 млн гривень агрофірмі за втрачений...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 18:17

СК АСКА виплатила 1,6 млн гривень агрофірмі за втрачений...

Пропонуємо до обговорення:
У липні 2018 року на території застрахованих садів пройшов дощ з грозою і градом, значну частину яблучного врожаю було пошкоджено та втрачено. Завдяки страховому захисту від АСКА аграрії отримали 1 млн. 635 тис. грн для відшкодування цих втрат.

Дивися повний текст СК АСКА виплатила 1,6 млн гривень агрофірмі за втрачений врожай яблук.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 18:17

И потом, не одна страховая компания не поверит моей расписке! - Это если заранее не договориться с ее президентом!

Конрад Карлович
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