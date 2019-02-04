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Експерт розповів, що робити,
коли не приходять платіжки...

Експерт розповів, що робити, коли не приходять платіжки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:04

Експерт розповів, що робити, коли не приходять платіжки...

Пропонуємо до обговорення:
В результаті заплатити доведеться за всі пропущені з вини ДФС періоди.

Дивися повний текст Експерт розповів, що робити, коли не приходять платіжки податку на нерухомість.
R2
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Могут начислить максимум за три последние года
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:45

Та там бардак полный, квартиры 2016 и 2017 года платежек не было, в октябре ходил написал заявление, что бы прислали, на 1 прислали, на другую так и нет...
rils33
 
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