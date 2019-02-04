В результаті заплатити доведеться за всі пропущені з вини ДФС періоди.
Дивися повний текст Експерт розповів, що робити, коли не приходять платіжки податку на нерухомість.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 20:04
Експерт розповів, що робити, коли не приходять платіжки...
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Дивися повний текст Експерт розповів, що робити, коли не приходять платіжки податку на нерухомість.
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:45
Та там бардак полный, квартиры 2016 и 2017 года платежек не было, в октябре ходил написал заявление, что бы прислали, на 1 прислали, на другую так и нет...
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