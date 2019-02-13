Українські мобільні оператори продовжують переписувати старі тарифні плани і масово переводити користувачів на нові.
Дивися повний текст Мобільний зв'язок в Україні може подорожчати на 50%.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 20:13
Мобільний зв'язок в Україні може подорожчати на 50%
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Дивися повний текст Мобільний зв'язок в Україні може подорожчати на 50%.
Додано: Чет 14 лют, 2019 12:57
Чем же ответит абонент? Скоро! Смотрите на экранах всей страны — переход между операторами с сохранением номера.
Додано: Чет 14 лют, 2019 13:02
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