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Мобільний зв'язок в Україні
може подорожчати на 50%

Мобільний зв'язок в Україні може подорожчати на 50%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:13

Мобільний зв'язок в Україні може подорожчати на 50%

Пропонуємо до обговорення:
Українські мобільні оператори продовжують переписувати старі тарифні плани і масово переводити користувачів на нові.

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Чем же ответит абонент? Скоро! Смотрите на экранах всей страны — переход между операторами с сохранением номера.
alter
 
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  alter написав:Чем же ответит абонент? Скоро! Смотрите на экранах всей страны — переход между операторами с сохранением номера.

А что можно перейти с киевстар на лайф, к примеру при этом сохранить номер киевстара?
vetka
 
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