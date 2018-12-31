Один з найбільших у світі портових операторів DP World запускає свій перший проект швидкісної системи Hyperloop в Індії для вантажних перевезень.
Дивися повний текст В Індії запустять проект Hyperloop для вантажоперевезень.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 20:31
В Індії запустять проект Hyperloop для вантажоперевезень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Індії запустять проект Hyperloop для вантажоперевезень.
Додано: Сер 13 лют, 2019 20:31
в течении 2-3 лет появляются подобные заметки, но по прежнему нет ни одного реального проекта...
Додано: Сер 13 лют, 2019 20:38
Re: В Індії запустять проект Hyperloop для вантажоперевезень
Це нормальна тема, тільки діаметр треба зменшити до десятка сантиметрів. На сипучі і рідкі вантажі. Тоді буде дешево і рентабельно.
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