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В Індії запустять проект
Hyperloop для вантажоперевезень

В Індії запустять проект Hyperloop для вантажоперевезень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:31

В Індії запустять проект Hyperloop для вантажоперевезень

Пропонуємо до обговорення:
Один з найбільших у світі портових операторів DP World запускає свій перший проект швидкісної системи Hyperloop в Індії для вантажних перевезень.

Дивися повний текст В Індії запустять проект Hyperloop для вантажоперевезень.
R2
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в течении 2-3 лет появляются подобные заметки, но по прежнему нет ни одного реального проекта...
Regenbogen
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:38

Re: В Індії запустять проект Hyperloop для вантажоперевезень

Це нормальна тема, тільки діаметр треба зменшити до десятка сантиметрів. На сипучі і рідкі вантажі. Тоді буде дешево і рентабельно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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