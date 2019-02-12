RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
МЕРТ нарахував "Нафтогазу"
пеню на 2,5 млрд грн за...

МЕРТ нарахував "Нафтогазу" пеню на 2,5 млрд грн за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:59

МЕРТ нарахував "Нафтогазу" пеню на 2,5 млрд грн за...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) нарахувало НАК "Нафтогаз України" пеню в розмірі 2 млрд 448,328 млн грн за несвоєчасно виплачені дивіденди за підсумками 2017 року.

Дивися повний текст МЕРТ нарахував \"Нафтогазу\" пеню на 2,5 млрд грн за несвоєчасно сплачені дивіденди.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87295
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:59

Танцы с бубном!

Кубиву не нужно ни упрашивать, ни требовать, ни штрафы выписывать. Он является прямым руководителем Главы Правления Нефтегаза (Коболева).

А его, Кубива, начальник (Гройсман) является прямым руководителем Главы Набсовета Нефтегаза (Споттисвуд).

Устроили игру "хороший-плохой коп" и дурачат всю страну! Стыд и позор... а еще реформаторами себя величают...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1166
З нами з: 02.05.18
Подякував: 167 раз.
Подякували: 959 раз.
 
Профіль
2
3
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МЕРТ прогнозує зростання ВВП у 2021 році до 4,1% - Кубів
R2 » Сер 13 лют, 2019 22:01
2 2
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лют, 2019 22:02
asdrud2016
На ринку житлової нерухомості немає надлишку "метрів" -...
R2 » Сер 13 лют, 2019 21:21
1 18
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лют, 2019 21:22
straponesa
В аеропорту "Одеса" готують до запуску новий термінал та...
R2 » Сер 13 лют, 2019 20:35
0 11
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лют, 2019 20:35
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.