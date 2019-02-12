|
|
|
МЕРТ нарахував "Нафтогазу" пеню на 2,5 млрд грн за...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 лют, 2019 20:59
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) нарахувало НАК "Нафтогаз України" пеню в розмірі 2 млрд 448,328 млн грн за несвоєчасно виплачені дивіденди за підсумками 2017 року.
Дивися повний текст МЕРТ нарахував \"Нафтогазу\" пеню на 2,5 млрд грн за несвоєчасно сплачені дивіденди
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87295
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 13 лют, 2019 20:59
Танцы с бубном!
Кубиву не нужно ни упрашивать, ни требовать, ни штрафы выписывать. Он является прямым руководителем Главы Правления Нефтегаза (Коболева).
А его, Кубива, начальник (Гройсман) является прямым руководителем Главы Набсовета Нефтегаза (Споттисвуд).
Устроили игру "хороший-плохой коп" и дурачат всю страну! Стыд и позор... а еще реформаторами себя величают...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 1166
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 167 раз.
- Подякували: 959 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|