Частка IT-індустрії в українській економіці становить 4% ВВП, через півтора року працівників цієї сфери стане вже 200 тисяч.
Дивися повний текст ІТ-індустрія формує 4% ВВП — Кубів.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 21:11
ІТ-індустрія формує 4% ВВП — Кубів
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Дивися повний текст ІТ-індустрія формує 4% ВВП — Кубів.
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:11
просто ничего не трогайте, все будет работать и развиваться без вас. лучше просто не мешайте.
боюсь сглазить, но спасибо хоть за то что обуздали силовиков.
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:16
як в старому анєкдоті - "поздно мальчік, закомпосіровано!" ...
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