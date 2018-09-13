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ІТ-індустрія формує
4% ВВП — Кубів

ІТ-індустрія формує 4% ВВП — Кубів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:11

ІТ-індустрія формує 4% ВВП — Кубів

Пропонуємо до обговорення:
Частка IT-індустрії в українській економіці становить 4% ВВП, через півтора року працівників цієї сфери стане вже 200 тисяч.

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R2
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просто ничего не трогайте, все будет работать и развиваться без вас. лучше просто не мешайте.
боюсь сглазить, но спасибо хоть за то что обуздали силовиков.
galex
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як в старому анєкдоті - "поздно мальчік, закомпосіровано!" ...
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greenozon
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