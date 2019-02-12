Про це в аналітичному звіті пише консалтингова група IMF group Ukraine.
Дивися повний текст На ринку житлової нерухомості немає надлишку \"метрів\" - експерти.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 21:21
На ринку житлової нерухомості немає надлишку "метрів" -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На ринку житлової нерухомості немає надлишку \"метрів\" - експерти.
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:22
Хочу пожелать Григорию Хрущеву ясного ума и твёрдой памяти!
Потому что купить квартиру можно только за ДЕНЬГИ, а "денег нет, но вы держитесь" ! (это про ясный ум)
Ах да , СССР уже давно кончился!! И квартиры от государства не дают бесплатно! (это про твёрдую память)
И, для мечтателей, те у кого есть деньги на квартиру не хотят жить в Украине! А те кто хочет жить в Украине не имеет денег на квартиру! И исключения только подтверждают правило !
Поэтому, подведу черту - на 20 квартир в продаже только один платежеспособный покупатель . (ситуация по киевскому рынку недвижимости первичная+вторичная)
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