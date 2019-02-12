RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На ринку житлової нерухомості немає
надлишку "метрів" -...

На ринку житлової нерухомості немає надлишку "метрів" -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:21

На ринку житлової нерухомості немає надлишку "метрів" -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в аналітичному звіті пише консалтингова група IMF group Ukraine.

Дивися повний текст На ринку житлової нерухомості немає надлишку \"метрів\" - експерти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87294
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:22

Хочу пожелать Григорию Хрущеву ясного ума и твёрдой памяти!
Потому что купить квартиру можно только за ДЕНЬГИ, а "денег нет, но вы держитесь" ! (это про ясный ум)
Ах да , СССР уже давно кончился!! И квартиры от государства не дают бесплатно! (это про твёрдую память)

И, для мечтателей, те у кого есть деньги на квартиру не хотят жить в Украине! А те кто хочет жить в Украине не имеет денег на квартиру! И исключения только подтверждают правило !
Поэтому, подведу черту - на 20 квартир в продаже только один платежеспособный покупатель . (ситуация по киевскому рынку недвижимости первичная+вторичная)
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 58
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, safonovstanislav, zРадио і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МЕРТ нарахував "Нафтогазу" пеню на 2,5 млрд грн за...
R2 » Сер 13 лют, 2019 20:59
1 23
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лют, 2019 20:59
zРадио
В аеропорту "Одеса" готують до запуску новий термінал та...
R2 » Сер 13 лют, 2019 20:35
0 11
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лют, 2019 20:35
R2
"Київпастранс" замовив у "Богдан Моторс" 55 нових...
R2 » Вів 12 лют, 2019 20:53
7 207
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лют, 2019 13:52
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.