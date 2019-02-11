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На ринку житлової нерухомості немає
надлишку "метрів" -...

На ринку житлової нерухомості немає надлишку "метрів" -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:21

На ринку житлової нерухомості немає надлишку "метрів" -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в аналітичному звіті пише консалтингова група IMF group Ukraine.

Дивися повний текст На ринку житлової нерухомості немає надлишку \"метрів\" - експерти.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:11

Експерт або хворий на голову. Або в статті помилка.
"навіс пропозиції, що тисне на ціни, і вартість квартир в наступні роки буде зростати темпами,"
Якщо присутня велика пропозиція - значить ціна повинна рухатись вниз !!!
Пропозиція на ціни не тисне. На ціну тисне попит й підбиває іі вверх. Навколо одні експерти
sachemgchild
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 20:38

  sachemgchild написав:Експерт або хворий на голову. Або в статті помилка.
"навіс пропозиції, що тисне на ціни, і вартість квартир в наступні роки буде зростати темпами,"
Якщо присутня велика пропозиція - значить ціна повинна рухатись вниз !!!
Пропозиція на ціни не тисне. На ціну тисне попит й підбиває іі вверх. Навколо одні експерти


чукча не читатель, чукча писатель?

в статье ясно сказано:
“Популярный тезис о том, что на строительном рынке сегодня существует огромный навес предложения, который давит на цены, и стоимость квартир в следующие годы будет расти темпами, существенно уступающими динамике ВВП, на мой взгляд, не корректен”

это означает: "есть ошибочное по мнению эксперта мнение, что темп роста цен на квартиры будет меньше чем рост ВВП" - тоесть, номинальные цены на квартиры в грн будут расти, но ВВП этот рост будет перекрывать, доходы граждан будут подтягиваться под ВВП, а следоватльно жильё будет становится доступнее.
patriotUA
 
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