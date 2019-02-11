Про це в аналітичному звіті пише консалтингова група IMF group Ukraine.
Дивися повний текст На ринку житлової нерухомості немає надлишку \"метрів\" - експерти.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 21:21
На ринку житлової нерухомості немає надлишку "метрів" -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На ринку житлової нерухомості немає надлишку \"метрів\" - експерти.
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:11
Експерт або хворий на голову. Або в статті помилка.
"навіс пропозиції, що тисне на ціни, і вартість квартир в наступні роки буде зростати темпами,"
Якщо присутня велика пропозиція - значить ціна повинна рухатись вниз !!!
Пропозиція на ціни не тисне. На ціну тисне попит й підбиває іі вверх. Навколо одні експерти
Додано: Чет 14 лют, 2019 20:38
чукча не читатель, чукча писатель?
в статье ясно сказано:
“Популярный тезис о том, что на строительном рынке сегодня существует огромный навес предложения, который давит на цены, и стоимость квартир в следующие годы будет расти темпами, существенно уступающими динамике ВВП, на мой взгляд, не корректен”
это означает: "есть ошибочное по мнению эксперта мнение, что темп роста цен на квартиры будет меньше чем рост ВВП" - тоесть, номинальные цены на квартиры в грн будут расти, но ВВП этот рост будет перекрывать, доходы граждан будут подтягиваться под ВВП, а следоватльно жильё будет становится доступнее.
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