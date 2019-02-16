Міністерство економічного розвитку і торгівлі очікує, що зростання ВВП на кінець 2020 року становитиме 3,8%, а на кінець 2021 року - 4,1%.
Дивися повний текст МЕРТ прогнозує зростання ВВП у 2021 році до 4,1% - Кубів.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 22:01
МЕРТ прогнозує зростання ВВП у 2021 році до 4,1% - Кубів
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Дивися повний текст МЕРТ прогнозує зростання ВВП у 2021 році до 4,1% - Кубів.
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:01
мда, да мы только начали 2019й!!! еще даже не знаем как пройдут выборы одни и другие, а МЭРТ уже говорит о росте. Либо мы доросли до того уровня, что политика это настоящий спектакль с постоянно меняющимися партнерами, где экономика настолько самостоятельна, либо это очередная не съедобная лапша ...
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