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МЕРТ прогнозує зростання ВВП
у 2021 році до 4,1% - Кубів

МЕРТ прогнозує зростання ВВП у 2021 році до 4,1% - Кубів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:01

МЕРТ прогнозує зростання ВВП у 2021 році до 4,1% - Кубів

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство економічного розвитку і торгівлі очікує, що зростання ВВП на кінець 2020 року становитиме 3,8%, а на кінець 2021 року - 4,1%.

Дивися повний текст МЕРТ прогнозує зростання ВВП у 2021 році до 4,1% - Кубів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:01

мда, да мы только начали 2019й!!! еще даже не знаем как пройдут выборы одни и другие, а МЭРТ уже говорит о росте. Либо мы доросли до того уровня, что политика это настоящий спектакль с постоянно меняющимися партнерами, где экономика настолько самостоятельна, либо это очередная не съедобная лапша ...
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:02

хотел сказать "актерами", но и так неплохо получилось :)
asdrud2016
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