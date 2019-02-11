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Київ планує закупити понад 400 трамваїв, тролейбусів та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:32
Пропонуємо до обговорення:
До 2023 року Київ планує закупити понад 400 трамваїв, тролейбусів і електробусів.
Дивися повний текст Київ планує закупити понад 400 трамваїв, тролейбусів та електробусів
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