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Київ планує закупити понад 400
трамваїв, тролейбусів та...

Київ планує закупити понад 400 трамваїв, тролейбусів та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:32

Київ планує закупити понад 400 трамваїв, тролейбусів та...

Пропонуємо до обговорення:
До 2023 року Київ планує закупити понад 400 трамваїв, тролейбусів і електробусів.

Дивися повний текст Київ планує закупити понад 400 трамваїв, тролейбусів та електробусів.
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