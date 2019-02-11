До 2023 року Київ планує закупити понад 400 трамваїв, тролейбусів і електробусів.
Дивися повний текст Київ планує закупити понад 400 трамваїв, тролейбусів та електробусів.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 22:32
Київ планує закупити понад 400 трамваїв, тролейбусів та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ планує закупити понад 400 трамваїв, тролейбусів та електробусів.
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:32
"предлагается объединить левобережную и правобережную трамвайные сети" - а зачем её нужно было разъединять?...
Додано: Чет 14 лют, 2019 08:51
Цікаво, а хто буде заповнювати ці тролейбуси, що зараз їздять? Не бачу перегрузу. Якщо тролейбус по 8 а маршрутка по 7 то це межа інженерно-монополістичної дебільності. Але завжди можна заборонити маршрутки і зробити тролейбуси по 30 грн. (це ж всього навсього 1 Євро)
Впевнений навіть при таких цінах тролейбусні маршрути будуть збиткові.
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