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У США власників дронів зобов'яжуть наносити на них...
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Додано: Сер 13 лют, 2019 22:49
Пропонуємо до обговорення:
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) зобов'язала всіх власників дронів наносити на них номерні знаки, які видно з великої відстані. Про це пише The Verge.
Дивися повний текст У США власників дронів зобов'яжуть наносити на них номерні знаки
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