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У США власників дронів
зобов'яжуть наносити на них...

У США власників дронів зобов'яжуть наносити на них...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:49

У США власників дронів зобов'яжуть наносити на них...

Пропонуємо до обговорення:
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) зобов'язала всіх власників дронів наносити на них номерні знаки, які видно з великої відстані. Про це пише The Verge.

Дивися повний текст У США власників дронів зобов'яжуть наносити на них номерні знаки.
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