Brave дозволяє відстежувати користувачів

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:21
Пропонуємо до обговорення:
Розробники браузера Brave позиціонували своє дітище як безпечне рішення з підвищеною конфіденційністю для користувачів.
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