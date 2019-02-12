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НБУ скасував обмеження для
банків щодо відкриття нових...

НБУ скасував обмеження для банків щодо відкриття нових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:23

НБУ скасував обмеження для банків щодо відкриття нових...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк скасував формальні обмеження для розширення бізнесу банків.

Дивися повний текст НБУ скасував обмеження для банків щодо відкриття нових відділень.
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