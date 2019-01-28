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Чи допоможе українцям? Створено гаджет для обопільної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 лют, 2019 06:42
Пропонуємо до обговорення:
11 січня набули чинності зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо обов'язкової обопільної згоди на статеві відносини. І допомогти українцям може пристрій LoveSync, який з'явився на краудфандинговому майданчику Kickstarter.
Дивися повний текст Чи допоможе українцям? Створено гаджет для обопільної згоди на секс
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