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Чи допоможе українцям? Створено гаджет для обопільної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 лют, 2019 06:42
Пропонуємо до обговорення:
11 січня набули чинності зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо обов'язкової обопільної згоди на статеві відносини. І допомогти українцям може пристрій LoveSync, який з'явився на краудфандинговому майданчику Kickstarter.
Дивися повний текст Чи допоможе українцям? Створено гаджет для обопільної згоди на секс
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Додано: Чет 14 лют, 2019 06:43
Давно такие есть, в депутатской ложе
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lee_rulit
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Додано: Чет 14 лют, 2019 08:47
Думаю, що секс це не розпуста.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 10:07
на следующем этапе, в случае отказа одного из партнеров, будет предлагать резиновую бабу/мужика на выбор
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