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Чи допоможе українцям? Створено
гаджет для обопільної...

Чи допоможе українцям? Створено гаджет для обопільної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 06:42

Чи допоможе українцям? Створено гаджет для обопільної...

Пропонуємо до обговорення:
11 січня набули чинності зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо обов'язкової обопільної згоди на статеві відносини. І допомогти українцям може пристрій LoveSync, який з'явився на краудфандинговому майданчику Kickstarter.

Дивися повний текст Чи допоможе українцям? Створено гаджет для обопільної згоди на секс.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 06:43

Давно такие есть, в депутатской ложе
lee_rulit
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 08:47

Думаю, що секс це не розпуста.
w1961
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:07

на следующем этапе, в случае отказа одного из партнеров, будет предлагать резиновую бабу/мужика на выбор
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:19

сначала принимают де*** законы, а потом ищут способ как их в принципе можно соблюдать. рукалицо.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:03

Если такой маячок будут клеить на лоб - сразу можно будет определять извращенца и обходить стороной.
И шлюханы сразу "оголятся"
Juna
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:26

не встигне зробити довге натискання протягом 4 секунд 1 все .. пиши пропало
borodkoleg
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:55

А передержал на пару секунд,значит согласен на групповуху биполовую)))
Надо бы почётче правила прописать,без стакана ничего не панятна...
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:59

  borodkoleg написав:не встигне зробити довге натискання протягом 4 секунд 1 все .. пиши пропало


Затрахают. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:10

  w1961 написав:Думаю, що секс це не розпуста.


це в 100крат гірше :)
+50грн !
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greenozon
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