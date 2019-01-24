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Україна в січні збільшила
видобуток і знизила споживання...

Україна в січні збільшила видобуток і знизила споживання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 08:12

Україна в січні збільшила видобуток і знизила споживання...

Пропонуємо до обговорення:
Українським споживачам усіх категорій у січні 2019 року протранспортовано магістральними газопроводами 4,4 млрд куб. м газу, що на 1% менше показника 2018 року.

Дивися повний текст Україна в січні збільшила видобуток і знизила споживання газу (інфографіка).
R2
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