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В Україні купують електрокари
частіше, ніж гібірди...

В Україні купують електрокари частіше, ніж гібірди...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 08:36

В Україні купують електрокари частіше, ніж гібірди...

Пропонуємо до обговорення:
За січень 2019 року первинну реєстрацію в Україні пройшло 477 електрокарів і 331 гібрид.

Дивися повний текст В Україні купують електрокари частіше, ніж гібірди (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 08:36

"Гібірди", грамотные все уже выехали?
ruvex
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