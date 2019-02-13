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В Україні купують електрокари частіше, ніж гібірди...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 лют, 2019 08:36
Пропонуємо до обговорення:
За січень 2019 року первинну реєстрацію в Україні пройшло 477 електрокарів і 331 гібрид.
Дивися повний текст В Україні купують електрокари частіше, ніж гібірди (інфографіка)
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Додано: Чет 14 лют, 2019 08:36
"Гібірди", грамотные все уже выехали?
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