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Держбюджет України пішов у мінус на 12,3 мільярда
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 лют, 2019 08:50
Пропонуємо до обговорення:
Державний бюджет України за січень зведено з дефіцитом у 12,3 мільярда гривень проти 7,9 мільярда гривень профіциту за аналогічний період попереднього року.
Дивися повний текст Держбюджет України пішов у мінус на 12,3 мільярда
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Додано: Чет 14 лют, 2019 08:50
А как же "помпезные" достижения правительства из доклада гроцмана?
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