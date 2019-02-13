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Держбюджет України пішов
у мінус на 12,3 мільярда

Держбюджет України пішов у мінус на 12,3 мільярда
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 08:50

Держбюджет України пішов у мінус на 12,3 мільярда

Пропонуємо до обговорення:
Державний бюджет України за січень зведено з дефіцитом у 12,3 мільярда гривень проти 7,9 мільярда гривень профіциту за аналогічний період попереднього року.

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R2
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А как же "помпезные" достижения правительства из доклада гроцмана?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:04

Re: Держбюджет України пішов у мінус на 12,3 мільярда

а чо непонятно? - рекордный за последние годы рост ВВП был получен в долг под высокий процент, на что будут пенять "наступники". И так, пока не схлопнется в очередной раз. Схлопнется, когда перестанут давать в долг совсем, пока что дают в валюте под 10+ процента краткосрочные (до 3х лет)
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