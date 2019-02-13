Державний бюджет України за січень зведено з дефіцитом у 12,3 мільярда гривень проти 7,9 мільярда гривень профіциту за аналогічний період попереднього року.
Дивися повний текст Держбюджет України пішов у мінус на 12,3 мільярда.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 08:50
Держбюджет України пішов у мінус на 12,3 мільярда
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держбюджет України пішов у мінус на 12,3 мільярда.
Додано: Чет 14 лют, 2019 10:04
Re: Держбюджет України пішов у мінус на 12,3 мільярда
а чо непонятно? - рекордный за последние годы рост ВВП был получен в долг под высокий процент, на что будут пенять "наступники". И так, пока не схлопнется в очередной раз. Схлопнется, когда перестанут давать в долг совсем, пока что дают в валюте под 10+ процента краткосрочные (до 3х лет)
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