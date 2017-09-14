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Скільки ви готові витратити
на День св. Валентина?...

Скільки ви готові витратити на День св. Валентина?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 08:52

Скільки ви готові витратити на День св. Валентина?...

Пропонуємо до обговорення:
За останніми статданими, в 2019 році День святого Валентина планують святкувати три чверті українців.

Дивися повний текст Скільки ви готові витратити на День св. Валентина? (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 08:52

Якщо для святкування дня закоханих чи на подарунок потрібні мікрокредити, варто замислитися чи потрібна вам така людина та про цінність такого кохання
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:21

В браке 12 лет. 3 детей. Праздник уже неактуален. На сэкономленные деньги купим детям фруктов.
horrr
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