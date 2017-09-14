За останніми статданими, в 2019 році День святого Валентина планують святкувати три чверті українців.
Дивися повний текст Скільки ви готові витратити на День св. Валентина? (опитування).
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Додано: Чет 14 лют, 2019 08:52
Скільки ви готові витратити на День св. Валентина?...
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Дивися повний текст Скільки ви готові витратити на День св. Валентина? (опитування).
Додано: Чет 14 лют, 2019 08:52
Якщо для святкування дня закоханих чи на подарунок потрібні мікрокредити, варто замислитися чи потрібна вам така людина та про цінність такого кохання
Додано: Чет 14 лют, 2019 10:21
В браке 12 лет. 3 детей. Праздник уже неактуален. На сэкономленные деньги купим детям фруктов.
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