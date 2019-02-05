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В Україні тимчасово скасували
необхідність отримання...

В Україні тимчасово скасували необхідність отримання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 08:56

В Україні тимчасово скасували необхідність отримання...

Пропонуємо до обговорення:
Отримання сертифікату є обов’язковим для завершення процедури розмитнення автомобіля.

Дивися повний текст В Україні тимчасово скасували необхідність отримання екологічного сертифікату для розмитнення авто на «єврономерах».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 08:56

На сайті кабміну нічого немає, також Ви не вказали номер постанови. Виглядає як брехня.
jackdanielsrao
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:43

Ніде немає інформації про номер постанови, тільки дата. На сайті Кабміну такої інформації немає.
tarasovmv90
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:24

в сервісних центрах МВС інфой не володіють
tos160116
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:31

Сертифікат

Порохоботи, ви б ще сервісні центри довели до відома що непотрфбно сертифіката, а то вони неволодіють такою інформацією. Або слово п.Гройсмана таке порожнє як і діла БПП???
litynskyi
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