Отримання сертифікату є обов’язковим для завершення процедури розмитнення автомобіля.
Дивися повний текст В Україні тимчасово скасували необхідність отримання екологічного сертифікату для розмитнення авто на «єврономерах».
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Додано: Чет 14 лют, 2019 08:56
В Україні тимчасово скасували необхідність отримання...
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Дивися повний текст В Україні тимчасово скасували необхідність отримання екологічного сертифікату для розмитнення авто на «єврономерах».
Додано: Чет 14 лют, 2019 08:56
На сайті кабміну нічого немає, також Ви не вказали номер постанови. Виглядає як брехня.
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:43
Ніде немає інформації про номер постанови, тільки дата. На сайті Кабміну такої інформації немає.
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:31
Сертифікат
Порохоботи, ви б ще сервісні центри довели до відома що непотрфбно сертифіката, а то вони неволодіють такою інформацією. Або слово п.Гройсмана таке порожнє як і діла БПП???
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