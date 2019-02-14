|
|
ДФС по телефону зможе надати інформацію щодо цін...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 лют, 2019 09:26
Пропонуємо до обговорення:
ДФС відкрито телефонну «гарячу лінію» щодо цінової інформації на транспортні засоби з іноземною реєстрацією.
Дивися повний текст ДФС по телефону зможе надати інформацію щодо цін розмитнення авто на \"єврономерах\"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87375
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 09:26
Чего только не сделают ради наших денег.
Но и за это спасибо.
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 2117
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор