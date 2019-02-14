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ДФС по телефону зможе надати
інформацію щодо цін...

ДФС по телефону зможе надати інформацію щодо цін...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 09:26

ДФС по телефону зможе надати інформацію щодо цін...

Пропонуємо до обговорення:
ДФС відкрито телефонну «гарячу лінію» щодо цінової інформації на транспортні засоби з іноземною реєстрацією.

Дивися повний текст ДФС по телефону зможе надати інформацію щодо цін розмитнення авто на \"єврономерах\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 09:26

Чего только не сделают ради наших денег.
Но и за это спасибо.
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