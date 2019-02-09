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За несплату комунальних
послуг будуть переводити із...

За несплату комунальних послуг будуть переводити із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:26

За несплату комунальних послуг будуть переводити із...

Пропонуємо до обговорення:
Органи соцзахисту відмовлятимуть у призначенні субсидій на наступний рік за наявності заборгованості за опалювальний період понад 340 грн і терміном більше одного місяця.

Дивися повний текст За несплату комунальних послуг будуть переводити із готівкової субсидії на безготівкову.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:26

Баба Галя на заборі написала. Де посилання?
oleksiyskalskiy
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