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За несплату комунальних послуг будуть переводити із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 10:26
Пропонуємо до обговорення:
Органи соцзахисту відмовлятимуть у призначенні субсидій на наступний рік за наявності заборгованості за опалювальний період понад 340 грн і терміном більше одного місяця.
Дивися повний текст За несплату комунальних послуг будуть переводити із готівкової субсидії на безготівкову
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R2
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Додано: Чет 14 лют, 2019 10:26
Баба Галя на заборі написала. Де посилання?
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oleksiyskalskiy
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