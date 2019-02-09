Цього літа Міністерство сільського господарства Литви планує прийняти остаточні закони про введення продовольчих купонів.
Дивися повний текст Наступного року литовцям видаватимуть талони на їжу.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 10:52
Наступного року литовцям видаватимуть талони на їжу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Наступного року литовцям видаватимуть талони на їжу.
Додано: Чет 14 лют, 2019 10:53
Украина прикрыла лавочку с евробляхами из Литвы и в Литве сразу стало всё не очень хорошо)
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:36
Какой-то маразм.
Член ЕС и НАТО выдает какие-то талоны на еду ВСЕМ жителям.
Неужели и мы к этому придем ?
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:56
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:03
Постоянно где-то что-то читается про какие сложности, трудности, проблемы в этой Литве.
Почему-то в аналогичной Эстонии всё гораздо более жизнерадостней. Хотя на пост-совке это были ментально одинаковые страны.
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:23
Насколько знаю, из трех стран Балтии беднее всех Латвия, в Литве чуть веселее, а Эстония в лидерах. Но трудности у всех трех есть, на самом деле, просто Литвы больше в инфопространстве
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:25
Тю, в США давно уже есть эта система! Называется она "Программа продовольственных талонов" (с 2008 года называется SNAP). Миллионы бедных американцев ею активно пользуются. Так что продовольственные карточки - это не только наследие проклятых коммунистов, но и добропорядочных "буржуазистов" :)
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:28
В любом случае лучше талоны, чем жизни у Венесуэлы учиться. Главное, пусть не включают в список товаров, на которые распространяется скидка, алкоголь, а то будет, как с аборигенами в Австралии - те получают помощь вроде этих талонов, и потому из алкогольного угара не выходят.
П. С. Мне кажется, что семьям с детьми дошкольного возраста было бы уместнее помогать с товарами, которые именно детям нужны. Потому что если вот по такой формуле, - администрировать будет гораздо дороже, чем социальный эффект от талонов. Кроме того, если человеку выдать три талона на скидку, человек будет закупаться трижды в месяц для всего подъезда и для родственников в Каунасе
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