Наступного року литовцям видаватимуть талони на їжу

Додано: Чет 14 лют, 2019 17:28

В любом случае лучше талоны, чем жизни у Венесуэлы учиться. Главное, пусть не включают в список товаров, на которые распространяется скидка, алкоголь, а то будет, как с аборигенами в Австралии - те получают помощь вроде этих талонов, и потому из алкогольного угара не выходят.



П. С. Мне кажется, что семьям с детьми дошкольного возраста было бы уместнее помогать с товарами, которые именно детям нужны. Потому что если вот по такой формуле, - администрировать будет гораздо дороже, чем социальный эффект от талонов. Кроме того, если человеку выдать три талона на скидку, человек будет закупаться трижды в месяц для всего подъезда и для родственников в Каунасе