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Наступного року литовцям
видаватимуть талони на їжу

Наступного року литовцям видаватимуть талони на їжу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:52

Наступного року литовцям видаватимуть талони на їжу

Пропонуємо до обговорення:
Цього літа Міністерство сільського господарства Литви планує прийняти остаточні закони про введення продовольчих купонів.

Дивися повний текст Наступного року литовцям видаватимуть талони на їжу.
R2
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Украина прикрыла лавочку с евробляхами из Литвы и в Литве сразу стало всё не очень хорошо)
fishman
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:36

Какой-то маразм.
Член ЕС и НАТО выдает какие-то талоны на еду ВСЕМ жителям.
Неужели и мы к этому придем ?
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:56

  freeze написав:Какой-то маразм.
Член ЕС и НАТО выдает какие-то талоны на еду ВСЕМ жителям.
Неужели и мы к этому придем ?

Не совсем ВСЕМ, а только тем, у кого дети дошкольного возраста. Странно, конечно, что никакого ценза по уровню доходов, тем более у них это несложно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:03

  Faceless написав:
  freeze написав:Какой-то маразм.
Член ЕС и НАТО выдает какие-то талоны на еду ВСЕМ жителям.
Неужели и мы к этому придем ?

Не совсем ВСЕМ, а только тем, у кого дети дошкольного возраста. Странно, конечно, что никакого ценза по уровню доходов, тем более у них это несложно.


Постоянно где-то что-то читается про какие сложности, трудности, проблемы в этой Литве.
Почему-то в аналогичной Эстонии всё гораздо более жизнерадостней. Хотя на пост-совке это были ментально одинаковые страны.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:23

  freeze написав:
  Faceless написав:
  freeze написав:Какой-то маразм.
Член ЕС и НАТО выдает какие-то талоны на еду ВСЕМ жителям.
Неужели и мы к этому придем ?

Не совсем ВСЕМ, а только тем, у кого дети дошкольного возраста. Странно, конечно, что никакого ценза по уровню доходов, тем более у них это несложно.


Постоянно где-то что-то читается про какие сложности, трудности, проблемы в этой Литве.
Почему-то в аналогичной Эстонии всё гораздо более жизнерадостней. Хотя на пост-совке это были ментально одинаковые страны.

Насколько знаю, из трех стран Балтии беднее всех Латвия, в Литве чуть веселее, а Эстония в лидерах. Но трудности у всех трех есть, на самом деле, просто Литвы больше в инфопространстве
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:25

Тю, в США давно уже есть эта система! Называется она "Программа продовольственных талонов" (с 2008 года называется SNAP). Миллионы бедных американцев ею активно пользуются. Так что продовольственные карточки - это не только наследие проклятых коммунистов, но и добропорядочных "буржуазистов" :)
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:28

В любом случае лучше талоны, чем жизни у Венесуэлы учиться. Главное, пусть не включают в список товаров, на которые распространяется скидка, алкоголь, а то будет, как с аборигенами в Австралии - те получают помощь вроде этих талонов, и потому из алкогольного угара не выходят.

П. С. Мне кажется, что семьям с детьми дошкольного возраста было бы уместнее помогать с товарами, которые именно детям нужны. Потому что если вот по такой формуле, - администрировать будет гораздо дороже, чем социальный эффект от талонов. Кроме того, если человеку выдать три талона на скидку, человек будет закупаться трижды в месяц для всего подъезда и для родственников в Каунасе
max_us_ua
 
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