|
|
|
Наступного року литовцям видаватимуть талони на їжу
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 лют, 2019 10:52
Пропонуємо до обговорення:
Цього літа Міністерство сільського господарства Литви планує прийняти остаточні закони про введення продовольчих купонів.
Дивися повний текст Наступного року литовцям видаватимуть талони на їжу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87319
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 10:53
Украина прикрыла лавочку с евробляхами из Литвы и в Литве сразу стало всё не очень хорошо)
-
fishman
-
-
- Повідомлень: 129
- З нами з: 18.03.17
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:36
Какой-то маразм.
Член ЕС и НАТО выдает какие-то талоны на еду ВСЕМ жителям.
Неужели и мы к этому придем ?
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 9618
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2816 раз.
- Подякували: 3924 раз.
-
- Профіль
-
17
2
2
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:56
freeze написав:
Какой-то маразм.
Член ЕС и НАТО выдает какие-то талоны на еду ВСЕМ жителям.
Неужели и мы к этому придем ?
Не совсем ВСЕМ, а только тем, у кого дети дошкольного возраста. Странно, конечно, что никакого ценза по уровню доходов, тем более у них это несложно.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23550
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1103 раз.
- Подякували: 5392 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:03
Faceless написав: freeze написав:
Какой-то маразм.
Член ЕС и НАТО выдает какие-то талоны на еду ВСЕМ жителям.
Неужели и мы к этому придем ?
Не совсем ВСЕМ, а только тем, у кого дети дошкольного возраста. Странно, конечно, что никакого ценза по уровню доходов, тем более у них это несложно.
Постоянно где-то что-то читается про какие сложности, трудности, проблемы в этой Литве.
Почему-то в аналогичной Эстонии всё гораздо более жизнерадостней. Хотя на пост-совке это были ментально одинаковые страны.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 9618
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2816 раз.
- Подякували: 3924 раз.
-
- Профіль
-
17
2
2
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:23
freeze написав: Faceless написав: freeze написав:
Какой-то маразм.
Член ЕС и НАТО выдает какие-то талоны на еду ВСЕМ жителям.
Неужели и мы к этому придем ?
Не совсем ВСЕМ, а только тем, у кого дети дошкольного возраста. Странно, конечно, что никакого ценза по уровню доходов, тем более у них это несложно.
Постоянно где-то что-то читается про какие сложности, трудности, проблемы в этой Литве.
Почему-то в аналогичной Эстонии всё гораздо более жизнерадостней. Хотя на пост-совке это были ментально одинаковые страны.
Насколько знаю, из трех стран Балтии беднее всех Латвия, в Литве чуть веселее, а Эстония в лидерах. Но трудности у всех трех есть, на самом деле, просто Литвы больше в инфопространстве
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23550
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1103 раз.
- Подякували: 5392 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:25
Тю, в США давно уже есть эта система! Называется она "Программа продовольственных талонов" (с 2008 года называется SNAP). Миллионы бедных американцев ею активно пользуются. Так что продовольственные карточки - это не только наследие проклятых коммунистов, но и добропорядочных "буржуазистов" :)
-
romio_33
-
-
- Повідомлень: 329
- З нами з: 29.08.15
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|