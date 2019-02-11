Авіакомпанія Lufthansa через суд вимагає грошової компенсації від пасажира, який не долетів до кінця маршруту, а зійшов у місті пересадки, заощадивши таким чином.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:30
Lufthansa судиться з пасажиром, який заощадив 2 тисячі євро
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Дивися повний текст Lufthansa судиться з пасажиром, який заощадив 2 тисячі євро.
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:30
ну конечно. А если бы он купил прямой билет до Австралии, то заплатил бы 10000. Компании надо с него требовать 9000 за то, что он не купил билет подороже.
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