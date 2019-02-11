RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Lufthansa судиться з пасажиром,
який заощадив 2 тисячі євро

Lufthansa судиться з пасажиром, який заощадив 2 тисячі євро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:30

Lufthansa судиться з пасажиром, який заощадив 2 тисячі євро

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія Lufthansa через суд вимагає грошової компенсації від пасажира, який не долетів до кінця маршруту, а зійшов у місті пересадки, заощадивши таким чином.

Дивися повний текст Lufthansa судиться з пасажиром, який заощадив 2 тисячі євро.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87322
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:30

ну конечно. А если бы он купил прямой билет до Австралии, то заплатил бы 10000. Компании надо с него требовать 9000 за то, что он не купил билет подороже.
N0mad
Аватар користувача
 
Повідомлень: 357
З нами з: 27.12.11
Подякував: 20 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:26

А если купил билет и не полетел, то требовали бы компенсацию упущенной выгоды за пустое место? У них самая высокая зарплата, а они бастуют еще. Скоро Рианэйо их вытеснит с такими замашками.
Mikle20
 
Повідомлень: 61
З нами з: 16.05.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:31

зажрались.
мау аналогично Париж ---> Киев - примерно 7000 грн
тот же рейс но Париж --->Киев ---> Винница примерн0 3500 грн.
и так у многих
походу это попахивает на развод пассажиров шоб побольше с них денег содрать на популярных направлениях
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2325
З нами з: 21.04.11
Подякував: 376 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:44

А вы ещё про МАУ плохо отзываетесь )
svm30055
Аватар користувача
 
Повідомлень: 154
З нами з: 11.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlifeSoft і 7 гостей

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Латвія розмістила 30-річні єврооблігації на 700 млн євро
R2 » Сер 13 лют, 2019 18:02
1 45
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лют, 2019 18:02
anton_gms
У Франції інкасатор зник, прихопивши з собою 1 млн євро
R2 » Вів 12 лют, 2019 09:47
1 46
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лют, 2019 09:47
magneet
У Києві викрили шахрая, який вкрав кошти з криптогаманців
R2 » Пон 11 лют, 2019 14:10
1 35
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 лют, 2019 14:34
redmax11

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.