RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Андрій Зінченко: норми споживання
газу без лічильника....

Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:21

Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника....

Пропонуємо до обговорення:
Постараємося розібратися в хитросплетіннях нормативного регулювання та реальній меті зацікавлених сторін.

Дивися повний текст Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника. Вчора, сьогодні, завтра (частина 1).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87322
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:21

Как много "воды", с трудом дочитал до конца.
Кузя
 
Повідомлень: 305
З нами з: 08.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:57

  Кузя написав:Как много "воды", с трудом дочитал до конца.


И,главное, какой смысл в этом историческом экскурсе в хоть как-то объяснимое советское прошлое и совсем непонятное недавнее украинское.
Ведь во всем мире и даже в Ост-блоке еще при клятой коммуне у потребителей всегда были счетчики газа, воды. электричества на который нельзя было поставить магнитик,подкрутить и т.д. потому, что показания снимал приходивший в конце месяца контроллер службы.
Зачем изобретать какие-то нормы? Только для того чтобы кого-то надуть - государство, потребителя или потребителя в лице государства.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 606
З нами з: 29.05.18
Подякував: 25 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:29

  Кузя написав:Как много "воды", с трудом дочитал до конца.


И это только первая часть. Что именно Вам показалось избыточным?

Спасибо за отзыв!
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 936
З нами з: 29.01.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:30

  shapo написав:
  Кузя написав:Как много "воды", с трудом дочитал до конца.


И,главное, какой смысл в этом историческом экскурсе в хоть как-то объяснимое советское прошлое и совсем непонятное недавнее украинское.


Присмотритесь внимательнее - нормы в союзе брались не из воздуха.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 936
З нами з: 29.01.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:33

  shapo написав:Ведь во всем мире и даже в Ост-блоке еще при клятой коммуне у потребителей всегда были счетчики газа, воды. электричества на который нельзя было поставить магнитик,подкрутить и т.д. потому, что показания снимал приходивший в конце месяца контроллер службы.
Зачем изобретать какие-то нормы? Только для того чтобы кого-то надуть - государство, потребителя или потребителя в лице государства.


Именно об этом и текст.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 936
З нами з: 29.01.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 10 гостей

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу 1 ... 5, 6, 7
R2 » Пон 04 лют, 2019 12:46
68 4036
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 19:59
zРадио
Україна знижує споживання газу щороку, зазначає Порошенко 1, 2
R2 » Чет 14 лют, 2019 15:04
12 300
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 19:55
antey1969
Україна в січні збільшила видобуток і знизила споживання...
R2 » Чет 14 лют, 2019 08:12
1 33
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 08:12
supergexus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (548)
14.02.2019 19:56
Альфа-Банк (67726)
14.02.2019 19:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.