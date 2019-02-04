Постараємося розібратися в хитросплетіннях нормативного регулювання та реальній меті зацікавлених сторін.
Дивися повний текст Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника. Вчора, сьогодні, завтра (частина 1).
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Додано: Чет 14 лют, 2019 12:21
Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника. Вчора, сьогодні, завтра (частина 1).
Додано: Чет 14 лют, 2019 13:57
И,главное, какой смысл в этом историческом экскурсе в хоть как-то объяснимое советское прошлое и совсем непонятное недавнее украинское.
Ведь во всем мире и даже в Ост-блоке еще при клятой коммуне у потребителей всегда были счетчики газа, воды. электричества на который нельзя было поставить магнитик,подкрутить и т.д. потому, что показания снимал приходивший в конце месяца контроллер службы.
Зачем изобретать какие-то нормы? Только для того чтобы кого-то надуть - государство, потребителя или потребителя в лице государства.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:29
И это только первая часть. Что именно Вам показалось избыточным?
Спасибо за отзыв!
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:30
Присмотритесь внимательнее - нормы в союзе брались не из воздуха.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:33
Именно об этом и текст.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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