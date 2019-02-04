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Андрій Зінченко: норми споживання
газу без лічильника....

Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:21

Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника....

Пропонуємо до обговорення:
Постараємося розібратися в хитросплетіннях нормативного регулювання та реальній меті зацікавлених сторін.

Дивися повний текст Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника. Вчора, сьогодні, завтра (частина 1).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:21

Как много "воды", с трудом дочитал до конца.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:57

  Кузя написав:Как много "воды", с трудом дочитал до конца.


И,главное, какой смысл в этом историческом экскурсе в хоть как-то объяснимое советское прошлое и совсем непонятное недавнее украинское.
Ведь во всем мире и даже в Ост-блоке еще при клятой коммуне у потребителей всегда были счетчики газа, воды. электричества на который нельзя было поставить магнитик,подкрутить и т.д. потому, что показания снимал приходивший в конце месяца контроллер службы.
Зачем изобретать какие-то нормы? Только для того чтобы кого-то надуть - государство, потребителя или потребителя в лице государства.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:29

  Кузя написав:Как много "воды", с трудом дочитал до конца.


И это только первая часть. Что именно Вам показалось избыточным?

Спасибо за отзыв!
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:30

  shapo написав:
  Кузя написав:Как много "воды", с трудом дочитал до конца.


И,главное, какой смысл в этом историческом экскурсе в хоть как-то объяснимое советское прошлое и совсем непонятное недавнее украинское.


Присмотритесь внимательнее - нормы в союзе брались не из воздуха.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:33

  shapo написав:Ведь во всем мире и даже в Ост-блоке еще при клятой коммуне у потребителей всегда были счетчики газа, воды. электричества на который нельзя было поставить магнитик,подкрутить и т.д. потому, что показания снимал приходивший в конце месяца контроллер службы.
Зачем изобретать какие-то нормы? Только для того чтобы кого-то надуть - государство, потребителя или потребителя в лице государства.


Именно об этом и текст.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 21:12

Жаль, что авторский гонорар начисляется не за граммы мысли, а за "тысячи тонн словесной руды" (с). :mrgreen:
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 21:31

  warlamp написав:Жаль, что авторский гонорар начисляется не за граммы мысли, а за "тысячи тонн словесной руды" (с). :mrgreen:


А если
вам кажется,
что всего делов —
это пользоваться
чужими словесами,
то вот вам,
товарищ,
мое стило,
и можете
писать
сами!

(с)

:wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:12

ZINCHENKO
Тут эта, как его?! Ну, вот это вот... В "союзе" людей ваще не интересовало такое понятие как "комунялочька". Не все рабочие и колхозники (даже) знали, где ЖЭК-то тот проклятущий находится. Народ, в основном на чёрном рынке легковые автомобили скупал, делом занимался, да сберкнижки периодически пополнял на N-е суммы рублей и золотые коронки вместо ржавых зубов ставил. А! Да! Чуть не забыл! Пломбир тада вкуснейший был! Из молока без ГэМэО.
p.s. Тариф на электроэнергию для гос.пром.предприятий равнялся 0,002 рубля СССР (после 1961 г.)
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