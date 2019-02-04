Постараємося розібратися в хитросплетіннях нормативного регулювання та реальній меті зацікавлених сторін.
Дивися повний текст Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника. Вчора, сьогодні, завтра (частина 1).
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Додано: Чет 14 лют, 2019 12:21
Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника. Вчора, сьогодні, завтра (частина 1).
Додано: Чет 14 лют, 2019 13:57
И,главное, какой смысл в этом историческом экскурсе в хоть как-то объяснимое советское прошлое и совсем непонятное недавнее украинское.
Ведь во всем мире и даже в Ост-блоке еще при клятой коммуне у потребителей всегда были счетчики газа, воды. электричества на который нельзя было поставить магнитик,подкрутить и т.д. потому, что показания снимал приходивший в конце месяца контроллер службы.
Зачем изобретать какие-то нормы? Только для того чтобы кого-то надуть - государство, потребителя или потребителя в лице государства.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:29
И это только первая часть. Что именно Вам показалось избыточным?
Спасибо за отзыв!
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:30
Присмотритесь внимательнее - нормы в союзе брались не из воздуха.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:33
Именно об этом и текст.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Чет 14 лют, 2019 21:12
Жаль, что авторский гонорар начисляется не за граммы мысли, а за "тысячи тонн словесной руды" (с).
Додано: Чет 14 лют, 2019 21:31
А если
вам кажется,
что всего делов —
это пользоваться
чужими словесами,
то вот вам,
товарищ,
мое стило,
и можете
писать
сами!
(с)
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:12
ZINCHENKO
Тут эта, как его?! Ну, вот это вот... В "союзе" людей ваще не интересовало такое понятие как "комунялочька". Не все рабочие и колхозники (даже) знали, где ЖЭК-то тот проклятущий находится. Народ, в основном на чёрном рынке легковые автомобили скупал, делом занимался, да сберкнижки периодически пополнял на N-е суммы рублей и золотые коронки вместо ржавых зубов ставил. А! Да! Чуть не забыл! Пломбир тада вкуснейший был! Из молока без ГэМэО.
p.s. Тариф на электроэнергию для гос.пром.предприятий равнялся 0,002 рубля СССР (после 1961 г.)
Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:38
А мне зашло. Доходчиво. Спасибо.
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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