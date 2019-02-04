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Андрій Зінченко: норми споживання
газу без лічильника....

Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:02

  ZINCHENKO написав:
  Кузя написав:Как много "воды", с трудом дочитал до конца.


И это только первая часть. Что именно Вам показалось избыточным?

Спасибо за отзыв!



Статья написана в стиле художественного произведения (где главное изящество используемых оборотов и красота общих отступлений и описаний), а не технического документа. Пока дочитаешь до конца предложение или абзац, забудешь, о чем в начале была речь. :)
Например:
Причины такого подхода в то время достаточно просты и раскрываются в этом же документе, где указано, что основанием для заключения договоров на подачу газа является план распределения газа, утвержденный Госпланом СССР для союзных республик, министерств и ведомств СССР или Госпланом союзной республики для потребителей республики в соответствии с государственным планом добычи газа, и фонд на газ, выделенный предприятиям и учреждениям соответствующим органом на местах.


Если гонорар за статью определяется количеством напечатанных букв, тогда смысл такого стиля понятен. Но читать следующие части желание пропало. :)

По сути статьи, тема интересная. Сделана попытка раскрыть причину той вакханалии, которая творится на рынке реализации газа бытовым потребителям. За это конечно же плюс.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:27

Я имел ввиду критику по существу изложенного.

Дело в том, что вопрос является настолько исторически обусловленным, что комплексное его понимание непрофильным специалистом требует соответствующего экскурса.

Надеюсь читатели после прочтения станут более информированными по существу проблемы.

Ну и это только первая часть. Перефразируя известного киногероя - вас ждет вторая серия!
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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