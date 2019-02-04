Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника....
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Кузя написав:Как много "воды", с трудом дочитал до конца.
И это только первая часть. Что именно Вам показалось избыточным?
Спасибо за отзыв!
Статья написана в стиле художественного произведения (где главное изящество используемых оборотов и красота общих отступлений и описаний), а не технического документа. Пока дочитаешь до конца предложение или абзац, забудешь, о чем в начале была речь. Например:
Причины такого подхода в то время достаточно просты и раскрываются в этом же документе, где указано, что основанием для заключения договоров на подачу газа является план распределения газа, утвержденный Госпланом СССР для союзных республик, министерств и ведомств СССР или Госпланом союзной республики для потребителей республики в соответствии с государственным планом добычи газа, и фонд на газ, выделенный предприятиям и учреждениям соответствующим органом на местах.
Если гонорар за статью определяется количеством напечатанных букв, тогда смысл такого стиля понятен. Но читать следующие части желание пропало.
По сути статьи, тема интересная. Сделана попытка раскрыть причину той вакханалии, которая творится на рынке реализации газа бытовым потребителям. За это конечно же плюс.
Кузя написав:Как много "воды", с трудом дочитал до конца.
И,главное, какой смысл в этом историческом экскурсе в хоть как-то объяснимое советское прошлое и совсем непонятное недавнее украинское.
На самом деле "Газ" по 50 покупали не за долары, а за товары в которых туркмены нуждались. нуждаются и сейчас, но место Украины занял Китай. Строили там коллектора, своя "чётная коррупция" конечно "ложила" всё - даже там умудрялись покупать оборудование не с наших заводов, а немецких.... Поставляли дизельные поезда - которые на поверку оказывались старыми и плохо покрашенными... Строили дороги - Альтком(или как они сейчас называются) до сих пор там .... Так, что смело плюйте в глаза тем, кто рассказывает, что у нас не умеют и невозможно строить хорошие дороги - воруют просто безбожно. За транзит платили РФ, РФ в свою очередь платила за транзит через Украину в Европу,...
shapo написав: Ведь во всем мире и даже в Ост-блоке еще при клятой коммуне у потребителей всегда были счетчики газа, воды. электричества на который нельзя было поставить магнитик,подкрутить и т.д. потому, что показания снимал приходивший в конце месяца контроллер службы. Зачем изобретать какие-то нормы? Только для того чтобы кого-то надуть - государство, потребителя или потребителя в лице государства.
Все вопросы можно с ходу снять: Все "нормы" регламентируют "социальный норматив" потребления, что по определению есть часть "прожиточного минимума" из расчёта которого формируется минимальная заработная плата и "тарифная сетка", пенсии, социалка,...
- Какую бы "норму" не нарисовали тогда потребитель сам будет в состоянии решать, как ему лучше со счётчиком или без.
- В данном случае, не просто "надувают", а тупо, ещё и за деньги 11 категорий, что формируют "Государство" - из фонда их З/П. Из их пенсий, и т.д.
Остатки реального производства, торговли, услуг, что были в потребности за рубежом уничтожили, а кушать то всё равно хочется, да и имения в ... нужно содержать,... Это крутой Воровской "бизнес". Кинуть - рабов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ZINCHENKO написав:Я имел ввиду критику по существу изложенного.
Дело в том, что вопрос является настолько исторически обусловленным, что комплексное его понимание непрофильным специалистом требует соответствующего экскурса.
Надеюсь читатели после прочтения станут более информированными по существу проблемы.
Ну и это только первая часть. Перефразируя известного киногероя - вас ждет вторая серия!
Советская система производила расчёт правильно, но с учётом полного пакета потребления по нормам с учётом газа. Отопление - газ, горячая вода-газ, кухня-газ Сейчас такого даже официально нет. Коммунальная система полностью в "воздухе". С другой стороны сегодня уже технически существует множество способов "бытовой газ" загонять в баллоны для транспорта.!!! 1. Это разбалансирует систему. 2. Те-же "кто прописывает" под свои "заправки" 3. Те же, кто прописывает для вывода его под видом невостребованного реэкспорта. 4. Те же кто прописывает для реализации его крупным промышленным потребителям.
Экономическими методами возможно решить только по аналогу предложенному свыше: включение колебаний в прожиточный минимум. как части "социально -регламентированной складовой".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ZINCHENKO написав:Я имел ввиду критику по существу изложенного.
Дело в том, что вопрос является настолько исторически обусловленным, что комплексное его понимание непрофильным специалистом требует соответствующего экскурса.
Надеюсь читатели после прочтения станут более информированными по существу проблемы.
Ну и это только первая часть. Перефразируя известного киногероя - вас ждет вторая серия!
За чем за каждого делать выбор? Нужно дать ему самому возможность самостоятельно определять свои потребности. В то же время, государство загнать в равноправные условия.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.