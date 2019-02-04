Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника....

Додано: Суб 16 лют, 2019 16:23

shapo написав: Кузя написав: Как много "воды", с трудом дочитал до конца. Как много "воды", с трудом дочитал до конца.



И,главное, какой смысл в этом историческом экскурсе в хоть как-то объяснимое советское прошлое и совсем непонятное недавнее украинское.

shapo написав: Ведь во всем мире и даже в Ост-блоке еще при клятой коммуне у потребителей всегда были счетчики газа, воды. электричества на который нельзя было поставить магнитик,подкрутить и т.д. потому, что показания снимал приходивший в конце месяца контроллер службы.

Зачем изобретать какие-то нормы? Только для того чтобы кого-то надуть - государство, потребителя или потребителя в лице государства. Ведь во всем мире и даже в Ост-блоке еще при клятой коммуне у потребителей всегда были счетчики газа, воды. электричества на который нельзя было поставить магнитик,подкрутить и т.д. потому, что показания снимал приходивший в конце месяца контроллер службы.Зачем изобретать какие-то нормы? Только для того чтобы кого-то надуть - государство, потребителя или потребителя в лице государства.

На самом деле "Газ" по 50 покупали не за долары, а за товары в которых туркмены нуждались. нуждаются и сейчас, но место Украины занял Китай.Строили там коллектора, своя "чётная коррупция" конечно "ложила" всё - даже там умудрялись покупать оборудование не с наших заводов, а немецких....Поставляли дизельные поезда - которые на поверку оказывались старыми и плохо покрашенными...Строили дороги - Альтком(или как они сейчас называются) до сих пор там .... Так, что смело плюйте в глаза тем, кто рассказывает, что у нас не умеют и невозможно строить хорошие дороги - воруют просто безбожно.За транзит платили РФ, РФ в свою очередь платила за транзит через Украину в Европу,...Все вопросы можно с ходу снять: Все "нормы" регламентируют "социальный норматив" потребления, что по определению есть часть "прожиточного минимума" из расчёта которого формируется минимальная заработная плата и "тарифная сетка", пенсии, социалка,...- Какую бы "норму" не нарисовали тогда потребитель сам будет в состоянии решать, как ему лучше со счётчиком или без.- В данном случае, не просто "надувают", а тупо, ещё и за деньги 11 категорий, что формируют "Государство" - из фонда их З/П. Из их пенсий, и т.д.Остатки реального производства, торговли, услуг, что были в потребности за рубежом уничтожили, а кушать то всё равно хочется, да и имения в ... нужно содержать,...Кинуть - рабов.