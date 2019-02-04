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Андрій Зінченко: норми споживання
газу без лічильника....

Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:02

  ZINCHENKO написав:
  Кузя написав:Как много "воды", с трудом дочитал до конца.


И это только первая часть. Что именно Вам показалось избыточным?

Спасибо за отзыв!



Статья написана в стиле художественного произведения (где главное изящество используемых оборотов и красота общих отступлений и описаний), а не технического документа. Пока дочитаешь до конца предложение или абзац, забудешь, о чем в начале была речь. :)
Например:
Причины такого подхода в то время достаточно просты и раскрываются в этом же документе, где указано, что основанием для заключения договоров на подачу газа является план распределения газа, утвержденный Госпланом СССР для союзных республик, министерств и ведомств СССР или Госпланом союзной республики для потребителей республики в соответствии с государственным планом добычи газа, и фонд на газ, выделенный предприятиям и учреждениям соответствующим органом на местах.


Если гонорар за статью определяется количеством напечатанных букв, тогда смысл такого стиля понятен. Но читать следующие части желание пропало. :)

По сути статьи, тема интересная. Сделана попытка раскрыть причину той вакханалии, которая творится на рынке реализации газа бытовым потребителям. За это конечно же плюс.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:27

Я имел ввиду критику по существу изложенного.

Дело в том, что вопрос является настолько исторически обусловленным, что комплексное его понимание непрофильным специалистом требует соответствующего экскурса.

Надеюсь читатели после прочтения станут более информированными по существу проблемы.

Ну и это только первая часть. Перефразируя известного киногероя - вас ждет вторая серия!
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 16:39

  ZINCHENKO написав:Я имел ввиду критику по существу изложенного.

Дело в том, что вопрос является настолько исторически обусловленным, что комплексное его понимание непрофильным специалистом требует соответствующего экскурса.

Надеюсь читатели после прочтения станут более информированными по существу проблемы.

Ну и это только первая часть. Перефразируя известного киногероя - вас ждет вторая серия!

Советская система производила расчёт правильно, но с учётом полного пакета потребления по нормам с учётом газа.
Отопление - газ, горячая вода-газ, кухня-газ
Сейчас такого даже официально нет. Коммунальная система полностью в "воздухе".
С другой стороны сегодня уже технически существует множество способов "бытовой газ" загонять в баллоны для транспорта.!!!
1. Это разбалансирует систему.
2. Те-же "кто прописывает" под свои "заправки"
3. Те же, кто прописывает для вывода его под видом невостребованного реэкспорта.
4. Те же кто прописывает для реализации его крупным промышленным потребителям.



Экономическими методами возможно решить только по аналогу предложенному свыше: включение колебаний в прожиточный минимум. как части "социально -регламентированной складовой".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 16:43

  ZINCHENKO написав:Я имел ввиду критику по существу изложенного.

Дело в том, что вопрос является настолько исторически обусловленным, что комплексное его понимание непрофильным специалистом требует соответствующего экскурса.

Надеюсь читатели после прочтения станут более информированными по существу проблемы.

Ну и это только первая часть. Перефразируя известного киногероя - вас ждет вторая серия!

За чем за каждого делать выбор?
Нужно дать ему самому возможность самостоятельно определять свои потребности.
В то же время, государство загнать в равноправные условия.
Мы же сегодня в условиях "Права индейцев" - это их "права". А за каждого кто-то "думает".
В совокупности больших изменений по разнице не будет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 20:03

С другой стороны сегодня уже технически существует множество способов "бытовой газ" загонять в баллоны для транспорта.!!!


АГНКС именно так и работают. Т.е. метан на автозаправках качается именно из обычной трубы. Во многих странах существуют станции для частных домов и работают легально.
Это не проблема, когда этот газ учтен, а массовых домашних метановых заправок у нас нет т.к. это технически сложно и опасно. Отдельные случае есть, но они не массовые далеко.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 21:55

  ZINCHENKO написав:АГНКС именно так и работают. Т.е. метан на автозаправках качается именно из обычной трубы. Во многих странах существуют станции для частных домов и работают легально.
Это не проблема, когда этот газ учтен, а массовых домашних метановых заправок у нас нет т.к. это технически сложно и опасно. Отдельные случае есть, но они не массовые далеко.


Почему в старом фонд Израиля на первом этаже стоят баллоны с метаном с подачей по фасаду для жильцов и это там не считается опасным?
Почему в России уже убрали норму подачи газа не выше 10 этажа?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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