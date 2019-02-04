Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника....

Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:02

ZINCHENKO написав: Кузя написав: Как много "воды", с трудом дочитал до конца. Как много "воды", с трудом дочитал до конца.



И это только первая часть. Что именно Вам показалось избыточным?



Спасибо за отзыв! И это только первая часть. Что именно Вам показалось избыточным?Спасибо за отзыв!

Причины такого подхода в то время достаточно просты и раскрываются в этом же документе, где указано, что основанием для заключения договоров на подачу газа является план распределения газа, утвержденный Госпланом СССР для союзных республик, министерств и ведомств СССР или Госпланом союзной республики для потребителей республики в соответствии с государственным планом добычи газа, и фонд на газ, выделенный предприятиям и учреждениям соответствующим органом на местах.

Статья написана в стиле художественного произведения (где главное изящество используемых оборотов и красота общих отступлений и описаний), а не технического документа. Пока дочитаешь до конца предложение или абзац, забудешь, о чем в начале была речь.Например:Если гонорар за статью определяется количеством напечатанных букв, тогда смысл такого стиля понятен. Но читать следующие части желание пропало.По сути статьи, тема интересная. Сделана попытка раскрыть причину той вакханалии, которая творится на рынке реализации газа бытовым потребителям. За это конечно же плюс.