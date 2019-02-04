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Андрій Зінченко: норми споживання
газу без лічильника....

Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 09:27

  shapo написав:
  ZINCHENKO написав:
Видимо в старом фонде Израиля есть ограничения на газификацию какие-то. Скорее всего инженерные в первую очередь.

Какие ещё ограничения, просто самый дешевый способ, причём в стране с постоянной угрозой теракта


В старом фонде могут быть архитектурные ограничения на газификацию. Вы можете дать ссылку на фото баллонов? Мне кажется, что там все же может быть пропан.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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