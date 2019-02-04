RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Андрій Зінченко: норми споживання
газу без лічильника....

Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 09:27

  shapo написав:
  ZINCHENKO написав:
Видимо в старом фонде Израиля есть ограничения на газификацию какие-то. Скорее всего инженерные в первую очередь.

Какие ещё ограничения, просто самый дешевый способ, причём в стране с постоянной угрозой теракта


В старом фонде могут быть архитектурные, пожарные и банально технические ограничения на газификацию. Вы можете дать ссылку на фото баллонов? Мне кажется, что там все же может быть пропан.

АПД

Если Вы имели ввиду вот такие баллоны
Зображення
то по конструкции это пропановые баллоны, а не метановые.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 942
З нами з: 29.01.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:59

  ZINCHENKO написав:В старом фонде могут быть архитектурные, пожарные и банально технические ограничения на газификацию. Вы можете дать ссылку на фото баллонов? Мне кажется, что там все же может быть пропан.


По памяти не было никаких опознавательных знаков и балоны были явно не первой свежести.
Если для вас это принципиально и вы считаете, что пропан не взорвется,погуглите газовые компании Израиля - их не так и много
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 624
З нами з: 29.05.18
Подякував: 27 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:16

  shapo написав:
  ZINCHENKO написав:В старом фонде могут быть архитектурные, пожарные и банально технические ограничения на газификацию. Вы можете дать ссылку на фото баллонов? Мне кажется, что там все же может быть пропан.


По памяти не было никаких опознавательных знаков и балоны были явно не первой свежести.
Если для вас это принципиально и вы считаете, что пропан не взорвется,погуглите газовые компании Израиля - их не так и много


Я погуглил, но Вы не узнаете технику. Чтобы совсем без опознавательных знаков - сомнительно. Баллоны, которые используются нестационарно, на свежеть определить можно только по датам прохождения проверок. Внешне они почти всегда выглядят не очень по причине того, что их постоянно переносят-перевозят. Отметки о поверках могут выбиваться на корпусе. Израильских правил я не изучал, но не думаю, что они принципиально чем-то отличаются.

Пропановый баллон с исправным перепускным клапаном (если он таким оборудован) не взорвется даже в центре пожара. Он стравит газ при повышении давления, газ сгорит в пожаре и так будет пока не выгорит весь газ, но взрыва не будет.

На моем фото как раз баллоны газовой компании из Израиля, на что намекает надпись.

А вот метановый баллон может при взрыве пробить бетонную стену неслабой толщины насквозь и не одну. Почитайте какое в нем давление.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 942
З нами з: 29.01.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:37

ZINCHENKO
По сути:
И так предложенная модель включения в прожиточный минимум позволила бы в течении года вывести средний норматив для каждой местности.
С прямой заинтересованностью населения в экономии.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6406
З нами з: 20.09.12
Подякував: 617 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: qazzax і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
РФ назвала умову для транзиту газу через Україну
R2 » П'ят 15 лют, 2019 11:21
9 341
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лют, 2019 12:34
andrijk777
Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу 1 ... 6, 7, 8
R2 » Пон 04 лют, 2019 12:46
70 4344
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 17:36
Sommer
Україна знижує споживання газу щороку, зазначає Порошенко 1, 2
R2 » Чет 14 лют, 2019 15:04
19 979
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 11:45
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5758)
17.02.2019 13:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.