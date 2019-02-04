Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника....
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ZINCHENKO написав:В старом фонде могут быть архитектурные, пожарные и банально технические ограничения на газификацию. Вы можете дать ссылку на фото баллонов? Мне кажется, что там все же может быть пропан.
По памяти не было никаких опознавательных знаков и балоны были явно не первой свежести. Если для вас это принципиально и вы считаете, что пропан не взорвется,погуглите газовые компании Израиля - их не так и много
ZINCHENKO написав:В старом фонде могут быть архитектурные, пожарные и банально технические ограничения на газификацию. Вы можете дать ссылку на фото баллонов? Мне кажется, что там все же может быть пропан.
По памяти не было никаких опознавательных знаков и балоны были явно не первой свежести. Если для вас это принципиально и вы считаете, что пропан не взорвется,погуглите газовые компании Израиля - их не так и много
Я погуглил, но Вы не узнаете технику. Чтобы совсем без опознавательных знаков - сомнительно. Баллоны, которые используются нестационарно, на свежеть определить можно только по датам прохождения проверок. Внешне они почти всегда выглядят не очень по причине того, что их постоянно переносят-перевозят. Отметки о поверках могут выбиваться на корпусе. Израильских правил я не изучал, но не думаю, что они принципиально чем-то отличаются.
Пропановый баллон с исправным перепускным клапаном (если он таким оборудован) не взорвется даже в центре пожара. Он стравит газ при повышении давления, газ сгорит в пожаре и так будет пока не выгорит весь газ, но взрыва не будет.
На моем фото как раз баллоны газовой компании из Израиля, на что намекает надпись.
А вот метановый баллон может при взрыве пробить бетонную стену неслабой толщины насквозь и не одну. Почитайте какое в нем давление.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO По сути: И так предложенная модель включения в прожиточный минимум позволила бы в течении года вывести средний норматив для каждой местности. С прямой заинтересованностью населения в экономии.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.