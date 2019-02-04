Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника....

Додано: Нед 17 лют, 2019 13:37

ZINCHENKO

По сути:

И так предложенная модель включения в прожиточный минимум позволила бы в течении года вывести средний норматив для каждой местности.

С прямой заинтересованностью населения в экономии.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.