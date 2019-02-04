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Андрій Зінченко: норми споживання
газу без лічильника....

Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника....
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  #<123
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 09:27

  shapo написав:
  ZINCHENKO написав:
Видимо в старом фонде Израиля есть ограничения на газификацию какие-то. Скорее всего инженерные в первую очередь.

Какие ещё ограничения, просто самый дешевый способ, причём в стране с постоянной угрозой теракта


В старом фонде могут быть архитектурные, пожарные и банально технические ограничения на газификацию. Вы можете дать ссылку на фото баллонов? Мне кажется, что там все же может быть пропан.

АПД

Если Вы имели ввиду вот такие баллоны
Зображення
то по конструкции это пропановые баллоны, а не метановые.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:59

  ZINCHENKO написав:В старом фонде могут быть архитектурные, пожарные и банально технические ограничения на газификацию. Вы можете дать ссылку на фото баллонов? Мне кажется, что там все же может быть пропан.


По памяти не было никаких опознавательных знаков и балоны были явно не первой свежести.
Если для вас это принципиально и вы считаете, что пропан не взорвется,погуглите газовые компании Израиля - их не так и много
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:16

  shapo написав:
  ZINCHENKO написав:В старом фонде могут быть архитектурные, пожарные и банально технические ограничения на газификацию. Вы можете дать ссылку на фото баллонов? Мне кажется, что там все же может быть пропан.


По памяти не было никаких опознавательных знаков и балоны были явно не первой свежести.
Если для вас это принципиально и вы считаете, что пропан не взорвется,погуглите газовые компании Израиля - их не так и много


Я погуглил, но Вы не узнаете технику. Чтобы совсем без опознавательных знаков - сомнительно. Баллоны, которые используются нестационарно, на свежеть определить можно только по датам прохождения проверок. Внешне они почти всегда выглядят не очень по причине того, что их постоянно переносят-перевозят. Отметки о поверках могут выбиваться на корпусе. Израильских правил я не изучал, но не думаю, что они принципиально чем-то отличаются.

Пропановый баллон с исправным перепускным клапаном (если он таким оборудован) не взорвется даже в центре пожара. Он стравит газ при повышении давления, газ сгорит в пожаре и так будет пока не выгорит весь газ, но взрыва не будет.

На моем фото как раз баллоны газовой компании из Израиля, на что намекает надпись.

А вот метановый баллон может при взрыве пробить бетонную стену неслабой толщины насквозь и не одну. Почитайте какое в нем давление.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:37

ZINCHENKO
По сути:
И так предложенная модель включения в прожиточный минимум позволила бы в течении года вывести средний норматив для каждой местности.
С прямой заинтересованностью населения в экономии.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:56

  ZINCHENKO написав:Пропановый баллон с исправным перепускным клапаном (если он таким оборудован) не взорвется даже в центре пожара. Он стравит газ при повышении давления, газ сгорит в пожаре и так будет пока не выгорит весь газ, но взрыва не будет.

На моем фото как раз баллоны газовой компании из Израиля, на что намекает надпись.

А вот метановый баллон может при взрыве пробить бетонную стену неслабой толщины насквозь и не одну. Почитайте какое в нем давление.


https://ukravtonomgaz.ua/manager/templa ... 0-2001.pdf
Индивидуальные газобаллонные установки.
тут даже не подозревают насколько пропан безопасен
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 14:23

  shapo написав:
  ZINCHENKO написав:Пропановый баллон с исправным перепускным клапаном (если он таким оборудован) не взорвется даже в центре пожара. Он стравит газ при повышении давления, газ сгорит в пожаре и так будет пока не выгорит весь газ, но взрыва не будет.

На моем фото как раз баллоны газовой компании из Израиля, на что намекает надпись.

А вот метановый баллон может при взрыве пробить бетонную стену неслабой толщины насквозь и не одну. Почитайте какое в нем давление.


https://ukravtonomgaz.ua/manager/templa ... 0-2001.pdf
Индивидуальные газобаллонные установки.
тут даже не подозревают насколько пропан безопасен


Причем тут Израиль?

И обратите внимание на 9,56. Как думаете, почему СУГ в подвал и цоколь нельзя?

Ну и про "безопасен" процитируйте где я так написал? Речь о том, что работа с метаном под высоким давлением имеет риски, которых пропан-бутан лишен по физическим причинам.

Повторюсь - кондиционный пропановый баллон с перепускным клапаном в костре не взорвется.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 14:50

ZINCHENKO
Смотря в чьих руках:
https://fakty.ua/293957-vzryv-v-mnogokv ... zheny-foto
Хотя лично я уже более 20 лет пользуюсь.
По причине отсутствия альтернативы балонному шазу.
Сейчас правда "химики" стали на столько бодяжить газ, что им невозможно пользоваться в квартире. Из-за вредных примесей с коксовым газом.
Не представляю(а реально знаю), сколько проблем у автомобилистов, что ездят на газу.
Могу с уверенностью сказать, что сжиженного газа чисто на приготовление пищи уходит 5-6 литров в месяц(на одного), в зависимости от качества газа.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:59

Ну мы пока ждем докладчика по вопросу чем пользуются в Израиле. Если я нагуглил верно, то там все же пропан.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:36

  ZINCHENKO написав:Ну мы пока ждем докладчика по вопросу чем пользуются в Израиле. Если я нагуглил верно, то там все же пропан.

Это бессмысленно.
Используется газ везде одинаково.
И критерии использования кроются в физико-химическом отличии:
Метан - легче воздуха, и при утечках уходит вверх.
Этан, пропан, бутан, гексан,...- тяжелее воздуха и при утечках уходит вниз(подвалы, ...)
Скопления газо-воздушной смеси - взрывоопасно.
Например: концентрация от 6% - 16% метана в воздухе это бомба. Свыше 19% - уже не взрывоопасно. И.Т.д.
В то же время калорийность тяжелых газов выше, чем метана. Коксовый газ в 1,5 раза ниже чем у метана, но содержание "С0" в коксовом газе делает его токсичным для человека. "Кровь сворачивается."(что регламентирует его минимизацию использования в быту)
- Считайте это глупостью, но выложил чуть-ли не лекцию - набором основных критериев.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:32

Re: Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника...

  Kudrjavuy написав:Коксовый газ в 1,5 раза ниже чем у метана, но содержание "С0" в коксовом газе делает его токсичным для человека. "Кровь сворачивается."(что регламентирует его минимизацию использования в быту)


А разве СО не сгорает вместе с коксовым газом до СО2?
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