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Андрій Зінченко: норми споживання
газу без лічильника....

Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:08

  Kudrjavuy написав: содержание "С0"


Видимо СО все же, а не С0.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:32

ZINCHENKO
:oops:
Я не заметил разницы при чтении. :oops:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:35

  Кузя написав:
  Kudrjavuy написав:Коксовый газ в 1,5 раза ниже чем у метана, но содержание "С0" в коксовом газе делает его токсичным для человека. "Кровь сворачивается."(что регламентирует его минимизацию использования в быту)


А разве СО не сгорает вместе с коксовым газом до СО2?

Я вёл речь о вреде и классе опасности при утечках.
При использовании в бытовых приборах фактор риска есть определяющий.
В то же время, при использовании в придомовых миникотельных - это наоборот благо.
Не горят теплообменники, мягко и правильно срабатывает автоматика,...
А генерация возможна и из соломы, но это очень - очень трудоёмкий процесс. Автоматизация возможна, но, в результате усё будет очень дорого стоить.
Целесообразно производство по генерации синтетического газа из антрацита(выход из 1 кг угля - 5 метров кубических газа), торфа,... - там, где существует потребитель в виде городской агломерации с промышленными котельными. В то же время завод по производству синтетического газа - это ни что более, как модернизированный коксохимический завод. С выходом продукции и вредом на окружающую среду.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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