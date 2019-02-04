Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника....

Видимо СО все же, а не С0.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 17:08
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:32
ZINCHENKO
Я не заметил разницы при чтении.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:35
Я вёл речь о вреде и классе опасности при утечках.
При использовании в бытовых приборах фактор риска есть определяющий.
В то же время, при использовании в придомовых миникотельных - это наоборот благо.
Не горят теплообменники, мягко и правильно срабатывает автоматика,...
А генерация возможна и из соломы, но это очень - очень трудоёмкий процесс. Автоматизация возможна, но, в результате усё будет очень дорого стоить.
Целесообразно производство по генерации синтетического газа из антрацита(выход из 1 кг угля - 5 метров кубических газа), торфа,... - там, где существует потребитель в виде городской агломерации с промышленными котельными. В то же время завод по производству синтетического газа - это ни что более, как модернизированный коксохимический завод. С выходом продукции и вредом на окружающую среду.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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