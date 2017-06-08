Про це повідомляє прес-служба прокуратури столиці.
Дивися повний текст Суд розірвав договір із забудовником Совських ставків у Києві.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 лют, 2019 12:49
Суд розірвав договір із забудовником Совських ставків у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд розірвав договір із забудовником Совських ставків у Києві.
Додано: Чет 14 лют, 2019 12:50
Нужен вообще мораторий на новые обьекты в Киеве, а то такого настроили, что на голову не налазит.
|