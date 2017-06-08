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Суд розірвав договір із
забудовником Совських ставків у...

Суд розірвав договір із забудовником Совських ставків у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:49

Суд розірвав договір із забудовником Совських ставків у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба прокуратури столиці.

Дивися повний текст Суд розірвав договір із забудовником Совських ставків у Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:50

Нужен вообще мораторий на новые обьекты в Киеве, а то такого настроили, что на голову не налазит.
Rainbow
 
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