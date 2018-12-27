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СБУ вилучила рекордну
партію бурштину

СБУ вилучила рекордну партію бурштину
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:13

СБУ вилучила рекордну партію бурштину

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники Служби безпеки блокували в Одеській області діяльність підпільного промислового комплексу з обробки бурштину, вилучивши понад 6,5 тонн дорогоцінного каміння, незаконно видобутого на території Житомирської та Рівненської областей, - повідомляє прес-служба СБУ.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:13

Ну да, проще уже на заводе взять, чем с боями на приисках. Туда сунуться смелости не хватает.
nalim
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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