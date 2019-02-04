Обсяг внутрішньодержавних переказів через системи переказу коштів за 2018 рік зріс на 24,3%.
Дивися повний текст НБУ назвав ТОП-5 країн за грошовими переказами в Україну (інфографіка).
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Додано: Чет 14 лют, 2019 13:35
НБУ назвав ТОП-5 країн за грошовими переказами в Україну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ назвав ТОП-5 країн за грошовими переказами в Україну (інфографіка).
Додано: Чет 14 лют, 2019 13:35
36% переводов - в Россию... однако. Интересно это гастеры запоребриковые шлют или наши граждане голодающим родственникам помогают, косточку подкидывают?
Додано: Чет 14 лют, 2019 13:53
Занимательная статистика, правда без указания АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ этих 13 и 30%.
Трансграничные переводы физических лиц по основным странам-контрагентам
Сальдо3 млн долларов США
3 Отрицательное сальдо означает превышение суммы перечислений из РФ над поступлениями в РФ
УКРАИНА
I квартал - 118
II квартал - 109
III квартал - 50
А новость подана несомненно эффектно - В ПРОЦЕНТАХ
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:17
Волгарь,
єто понятно, но я удивлен что от нас вообще идут какие то ощутимые денежные средства в Россию. В моих глазах миф о том, что наши заробитчане из России кормят пол Украины, взращиваемый российским зомбоязиком -окончательно разрушен
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:30
105 миллионов долларов за год переводов в РФ от самой большой европейской страны в самую большую азиатскую страну - это в принципе копейки. У кого-то дети учатся, кто-то в российских интернет-магазинах покупает и тд.
Тут интересно другое, по известной аксиоме все как Ленин работают в Польше, но деньги попадают до дому не путем денежных переводов, там всего 207 млн перечислено.
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:35
Польша рядом - оттуда можно домой хоть каждый месяц приезжать. Зачем тогда переводить деньги если их можно лично привезти?
Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:05
Главное самому себе миф создать и самому его разрушать.
Кстати о мифах - согласно пресс-службы Национального банка Украины используя системы перевода средств переведено 400млн, а вот общая сумма привезенных денег составляет 1,4млрд. согласно тому же НБУ... много это или мало.. ну хз
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
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